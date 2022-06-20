Nadie quiere el socialismo: republicana María Elvira Salazar a Gustavo Petro
María Elvira Salazar, republicana en la Cámara de Representantes en EE.UU., habló en La W sobre las elecciones presidenciales de Colombia. Aseguró que Gustavo Petro no es la solución a la problemática del país.
08:27
María Elvira Salazar, republicana en la Cámara de Representantes en EE.UU. Foto: Getty Images
Tras las elecciones presidenciales en Colombia, en las cuales Gustavo Petro resultó ganador, la representante a la Cámara en Estados Unidos, María Elvira Salazar escribió en su cuenta de Twitter un fuerte mensaje contra el presidente electo.
“Muy consternada por los resultados en Colombia. Petro es ladrón, terrorista y marxista, un apologista de Castro y Chávez. Desde el Congreso estaremos vigilando sus acciones para velar por los derechos y libertades de los colombianos”, escribió la republicana.
Frente a esto y en diálogo con La W, Salazar ratificó sus críticas contra Petro. “Las personas que tienen las posiciones ideológicas que ha demostrado Petro prometen lo mismo y al final los pueblos lo que reciben es miseria, presión y exilio”.
Indicando, además, que se encuentra consternada debido a que “el pueblo colombiano ha buscado una alternativa, un remedio peor que la enfermedad y eso ya lo vimos en Venezuela. Dios bendiga a los colombianos”.
La congresista señaló que pese a su oposición contra Gustavo Petro, estaría dispuesta a sentarse a dialogar con el presidente electo. “Voy a hacerle las preguntas difíciles, las mismas que le hice como periodista a Chávez”.
Por otro lado, aseguró que Colombia tiene una democracia sólida, pero según ella, “el pueblo colombiano habló porque está decepcionado de la clase política y no saben que desgraciadamente esa decepción los puede llevar a algo peor”.
“Desde mi bancada, voy a estar vigilando los movimientos del presidente y denunciarlo paso a paso. Nadie quiere el socialismo, nadie quiere un panorama como el que tiene los venezolanos”, agregó.
Por último, la periodista y escritora dejó claro que “Colombia es un país de gran prosperidad, de gente buena que se merece lo mejor y por eso yo levanto mi voz para defenderlos”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
