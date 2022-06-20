Hemos logrado un triunfo histórico: Iván Cepeda tras victoria de Petro en elecciones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, en los que Gustavo Petro fue elegido como presidente de Colombia, el senador Iván Cepeda habló sobre las implicaciones de esta decisión.

“Tenemos una inmensa satisfacción porque hemos logrado un triunfo histórico, sin lugar a duda, obviamente adquirimos una responsabilidad enorme no solamente con quienes votaron por Petro, que han depositado la confianza en un gobierno nuestro, pero por supuesto a la otra mitad de los colombianos para quienes también somos gobierno”, indicó Cepeda.

Además, durante la entrevista, se refirió a las declaraciones en W Radio del expresidente de Uruguay Pepe Mujica, quien apoya a Gustavo Petro. “Los consejos que él nos da son precisamente los que nosotros hemos intentado plasmar en nuestro programa”.

Retomando con la victoria de Petro, Cepeda fue enfático al resaltar que “esta es una victoria generosa, vamos a construir un diálogo con todos los sectores del país y buscar que los cambios que queremos hacer en Colombia sean cambios concertados, no impuestos”.

Por otra parte, Cepeda indicó que “ya es hora de pasar la página” frente a las críticas contra el líder de la Colombia Humana.

Añadiendo que “ya es el momento de asumir esto de otra forma, nuestra invitación es a desprevenir los ánimos y a juzgar por los hechos (…) es necesario entender bien quién es Petro y quién es Francia y cuál es su trayectoria”.

Por último, el senador señaló que el exalcalde de Bogotá y su gobierno no va a “imponer en Colombia un régimen que viole la Constitución del 91″.

