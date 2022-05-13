Nadie está interesado en una investigación seria: Shlomo Ben Ami, exministro de Israel sobre asesinato de Shireen Abu Akleh

Nadie está interesado en una investigación seria: exministro de relaciones exteriores de Israel sobre asesinato de Abu Akleh. Foto: Getty Images

Nadie está interesado en una investigación seria: Shlomo Ben Ami, exministro de Israel sobre asesinato de Abu Akleh

Tras conocerse los videos en los que se ven ataques de la Policía israelí contra los ciudadanos palestinos en medio del funeral de la periodista asesinada Shireen Abu Akleh, el político, diplomático e historiador Shlomo Ben Ami se refirió al hecho y aseguró que no hay “nadie interesado” en esclarecer los hechos.

En entrevista con La W, el exministro de relaciones exteriores de Israel afirmó que “nadie está interesado en una investigación seria, ni los palestinos, ni los israelís”.

Además, agregó que “la vida personal de esta gran periodista no le interesa ni a los palestinos ni a los israelís, lo que importa aquí es convertir el caso en una plataforma de movilización pública”.

Shlomo Ben Ami indicó que “incluso, si al final hay una investigación que indica que los palestinos han disparado, eso no va a cambiar la narrativa (…) en este tipo de situaciones, en donde hay conflicto entre dos partes, la verdad importa poco”.

Por último, el diplomático afirmó que no cree que la periodista haya sido atacada por un francotirador.