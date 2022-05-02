Van 388 casos de robo con escopolamina en Bogotá en 2022, dice la Policía

Aumento de casos de robo con escopolamina en Bogotá preocupan a la ciudadanía

En diálogo con W Radio, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía en Bogotá señaló que, en el occidente de la ciudad, fueron capturadas dos mujeres que habrían suministrado escopolamina a dos hombres para robarlos.

De este moro, el general Camacho reveló que el pasado 1° de mayo, gracias a la comunicación ciudadana, se logró la captura de dos mujeres que habían afectado a dos ciudadanos en la localidad de Kennedy.

“Ellos manifiestan haber ingerido bebidas embriagantes y posteriormente llegaron las personas a acompañarlos. Llegan a la residencia de ellos, logran suministrarles una sustancia que, al parecer, puede ser escopolamina, e inician el hurto de diferentes elementos”, relató el uniformado.

Posteriormente, el general Camacho contó que una ciudadana que notó los movimientos sospechosos logró avisar oportunamente a la Policía y, en consecuencia, se logró capturar a las dos mujeres.

“Los ciudadanos fueron atendidos por unidad médica, teniendo en cuenta que uno de ellos había convulsionando posiblemente por la cantidad de sustancia que le suministraron. Las personas capturadas tienen antecedentes por, en dos ocasiones más, haber participado en hechos criminales y serán judicializadas”, concluyó el uniformado.

Además, agregó el general que, en lo corrido del 2022, ya se han registrado por lo menos 388 casos de hurto con escopolamina.

Desaparecidos en Bogotá

En La W, el oficial también habló sobre los recientes casos de personas que desaparecen por varias horas y son encontradas en diferentes localidades.

Al respecto, el general Camacho informó que continúan investigando los recientes casos de desapariciones y su relación con la modalidad de hurto con escopolamina.

“Estamos revisando todos los casos, incluso el de la persona que falleció, quien convulsionó luego de salir de un establecimiento público. Aún no tenemos evidencia, por parte de Medicina Legal, de que se trate de escopolamina”, señaló el uniformado.

Así, en cuanto al joven estudiante de la Universidad Javeriana que reapareció tras varios días sin conocer su paradero, el general Camacho contó:

“La unidad médica que lo atendió manifestó que no tenía ningún síntoma por escopolamina. Por lo tanto, es importante esperar los dictámenes médicos y estamos realizando articulación con establecimientos públicos”.

A su vez, el general indicó que hay una reducción del 6% de hurtos a residencia con escopolamina: “No es que se haya incrementado, sino que (la modalidad de hurto) está más enfocada hacia ciertas personas en establecimientos públicos. Seguimos trabajando para que los ciudadanos no sean afectados”.