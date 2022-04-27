Magistrada desmiente a Marcos Calarcá: “en el acuerdo de paz sí hay referencia al tráfico de drogas”

La magistrada Catalina Díaz habló en La W sobre las implicaciones que tiene para el país y las víctimas el reconocimiento de los crímenes por parte de los grupos delincuenciales, así como también por parte de los exmiembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, Díaz también se refirió a las polémicas palabras que dio el congresista Marcos Calarcá, quien ganó una curul en el Congreso tras firmar los acuerdos de paz en el gobierno Santos.

El congresista expresó que “el 93% de quienes firmamos el acuerdo de paz estamos comprometidos en sacarlo adelante, y en el acuerdo por ninguna parte dice que hay que entregar rutas de narcotráfico porque por ninguna parte en La Habana se pudo demostrar que éramos narcotraficantes”.

Frente a esto, la magistrada aseguró que “esta vez fue turno de los 10 miembros de las Fuerzas Militares por los falsos positivos, el próximo mes les toca a las Farc, hemos imputado al antiguo secretariado de las Farc (…) va a haber una audiencia pública con participación de las víctimas, en donde van a tener la oportunidad de dirigirse al país, con esto se garantiza la simetría. Nuestro trato es igual para todos”.

Añadiendo que “la ley es muy clara, la ley tiene una referencia sobre el aporte al esclarecimiento de la verdad para el desmonte de las estructuras. El acuerdo de paz reconoció un gran punto de la política más inteligente del manejo de las drogas, era uno de los grandes temas que se trató”.

Para finalizar dejó claro que “en la ley, sobre los deberes de los excombatientes respecto de la JEP, sí hay una referencia específica a esclarecer y aportar verdad que permitan enfrentar el asunto de los cultivos ilícitos y el tráfico de las drogas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: