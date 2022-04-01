“Estamos inmersos en un problema de diferencias políticas”: Diputado Amed Zawady

Inició el cuarto mes del 2022 y el Programa de Alimentación Escolar PAE no ha iniciado en el departamento del Magdalena, según un informe entregado por la Contraloría General de la República, a través de su Delegada para la Participación Ciudadana, en el ejercicio de Especial Seguimiento que se realiza al Programa.

Ante esta situación, la Asamblea pide celeridad en la ejecución del mismo, teniendo en cuenta que son los estudiantes los perjudicados. Los diputados aseguraron la alimentación de los niños está por encima de cualquier diferencia política que exista entre la Gobernación del Magdalena y el Gobierno Nacional.

Aseguraron que, es necesario el concurso del Gobierno Departamental para operar el PAE, con recursos propios, mientras se soluciona la situación de la adjudicación.

Es de recordar que, en la quinta sesión del OCAD Caribe, se negó que la Gobernación sea la ejecutora del Plan de Alimentación Escolar 2022 y en su defecto fuera la Región Administrativa y de Planificación, RAP quien asumiera el compromiso.