“Estaban atacando de forma feroz”: periodista testigo de bombardeo ruso en un corredor humanitario en Irpín, Ucrania

“Estaban atacando de forma feroz”: periodista testigo de un bombardeo ruso en un corredor humanitario en Irpín, Ucrania

En medio de la tensión que se vive entre Rusia y Ucrania, un periodista argentino fue testigo de un bombardeo en un corredor humanitario. Se trata de Joaquín Sánchez Mariño, enviado especial de INFOBAE para el cubrimiento de la guerra en Ucrania.

El periodista estaba en el lugar cuando pudo grabar con su teléfono lo que estaba ocurriendo. De fondo se escuchaban los intensos bombardeos y los misiles que caían sobre autobuses en la ciudad ucraniana de Irpín, cercana a la capital Kiev.

Sánchez Mariño relató en La W el momento que pasó y lo calificó como “bombardeos feroces” por las afectaciones directas contra los civiles que intentaban huir de los ataques rusos.

“Estábamos cubriendo la salida de civiles en la ciudad de Irpín, muy pegadito a Kiev. De repente se empiezan a escuchar los bombardeos muy feroces porque Rusia estaba tratando de completar su toma de Irpín. Estaban atacando de forma feroz la ciudad, en ese ataque los civiles eran lo menos importante para ellos”, relató el periodista argentino.

El ataque contra Irpín, en Ucrania, ocurre en medio de los anuncios de las autoridades de habilitar nuevos corredores humanitarias para ayudar en la salida de civiles.

Solo en Mariúpol, una ciudad portuaria ucraniana, se impidió la salida de personas que se dirigían en autobuses y camiones con ayuda humanitaria, según las Fuerzas de Operación Conjunta.