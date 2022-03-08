“Hay cosas más importantes que un negocio”: empresario de cerveza ucraniano que ahora hace cócteles molotov

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Hay cosas más importantes que el negocio”: empresario de cerveza ucraniano que ahora arma bombas molotov

En medio de la invasión rusa en Ucrania, La W llegó hasta el punto de conflicto donde se conoció la historia de un empresario que pasó de vender cervezas a armar bombas molotov.

Se trata de un hombre que está cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia, donde se realiza entrenamiento militar y fabrican camisetas para financiar la resistencia.

Justamente allí estaba el empresario que cambió la fórmula de la cerveza por cócteles molotov con el propósito de aportar en medio de la guerra con Rusia.

“Hay cosas mas importantes que un negocio en estos momentos, para muchos no importa tener un negocio, la familia o una carrera porque ahora mismo las vidas están en peligro, se esta luchando por la libertad”, narró el empresario.

A propósito del cambio en su fórmula, relató que cuando comenzó la guerra, hace 13 días, hicieron el último lote de cerveza. Desde entonces, se preparó y por su experiencia de la revolución del 2014 y su conocimiento en químicos decidió hacer bombas molotov.

El empresario también contó que el objetivo con ese tipo de artefactos es contener a los rusos mientras actúan los militares. “No pretendemos ser militares profesionales, las bombas molotov son para contrarrestar al enemigo los primeros minutos”, contó.

Según su testimonio, las personas de cualquier edad y profesión se están movilizando para aportar desde cualquier esquina.

El empresario también aseguró que está convencido de “ganar la guerra” contra los rusos. En el encabezado escuche el testimonio completo del empresario que dejó la cerveza para armar cócteles molotov.