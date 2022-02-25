Las claves sobre la despenalización del aborto hasta los seis meses

Nulidad de sentencia que despenalizó el aborto será solicitada por Mesa Nacional Provida

Colombia

Tras conocerse el histórico fallo que despenalizó el aborto en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, el partido político Centro Democrático y el constitucionalista Germán Calderón España convocan a la Mesa Nacional Provida, el objetivo que los une es la protección del derecho a la vida.

La Mesa Nacional Provida busca estudiar el primer borrador de la solicitud de nulidad contra dicha sentencia, en Al Oído habló el constitucionalista German Calderón.

“Con la expedición de la sentencia C-055 de 2022 mediante la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación(…)conversé con el expresidente Álvaro Uribe Vélez quién me solicitó respetuosamente estudiarla para buscar la solicitud de nulidad contra la misma, preocupados por la protección del derecho a la vida”, dijo Calderón