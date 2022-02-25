Nulidad de sentencia que despenalizó el aborto será solicitada por Mesa Nacional Provida
El expresidente Álvaro Uribe, el partido político Centro Democrático, el constitucionalista Germán Calderón y ciudadanos preparan solicitud de nulidad contra la sentencia que despenalizó el aborto.
Colombia
Tras conocerse el histórico fallo que despenalizó el aborto en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, el partido político Centro Democrático y el constitucionalista Germán Calderón España convocan a la Mesa Nacional Provida, el objetivo que los une es la protección del derecho a la vida.
La Mesa Nacional Provida busca estudiar el primer borrador de la solicitud de nulidad contra dicha sentencia, en Al Oído habló el constitucionalista German Calderón.
“Con la expedición de la sentencia C-055 de 2022 mediante la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación(…)conversé con el expresidente Álvaro Uribe Vélez quién me solicitó respetuosamente estudiarla para buscar la solicitud de nulidad contra la misma, preocupados por la protección del derecho a la vida”, dijo Calderón
El documento que elaboren buscarán interponerlo dentro de los tres días siguientes a la notificación oficial de la sentencia a los sujetos procesales.