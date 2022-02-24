“Esta no va a ser una guerra limpia”: Ben Hodges, excomandante de EE.UU., tras entrada de Rusia a Ucrania

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Esta no va a ser una guerra limpia”: Ben Hodges sobre la entrada de Rusia a Ucrania

Tras la entrada de Rusia a Ucrania y el reporte de bombardeos, La W habló con Ben Hodges, excomandante general del Ejército de Estados Unidos en Europa. De acuerdo con el exmilitar, la actuación de Vladimir Putin, el presidente ruso, era de esperarse.

“Nadie debe estar sorprendido por lo que hizo Rusia, habrá muchos afectados, es 100% responsabilidad del presidente ruso y los ucranianos van a pelear”, aseguró Hodges.

Sobre las opciones que le quedan a Rusia, indicó que “el Kremlin puede parar”, pero por ahora aparentemente no hay indicios de que se pueda detener el avance en territorio ucraniano.

“Lo que quiere hacer Rusia es estrangular Ucrania, es una nueva fase. Seguro que se van a usar herramientas de la guerra moderna, drones, pero los rusos siguen usando artillería, esta no va a ser una guerra limpia”, indicó el general.

A propósito de las sanciones que impuso Estados Unidos y la Unión Europea, aseguró que el siguiente paso es esperar que se avance con otro tipo de medidas contra Rusia.

“Espero que Estados Unidos y los aliados vayan al siguiente nivel, Putin debe ser el número uno en la lista de sancionados, desafortunadamente muchos rusos verán consecuencias económicas”, explicó el excomandante que estuvo en terreno europeo durante su servicio.

