“El deber me puede llamar de otra manera, estoy en un nivel de incertidumbre”: médico colombiano en una misión en Kiev

“El deber me puede llamar de otra manera, estoy en un nivel de incertidumbre”: médico colombiano que está en Kiev

Después de que se prendieran las alarmas por los bombardeos en Ucrania y aumentara la tensión con Rusia, un colombiano desde Kiev habló sobre la situación. Aunque no es residente ucraniano, el médico Laureano Mesta narró cómo se vive la situación.

El médico está en una misión específica de las Naciones Unidas y todo su proceso de protección está a cargo de esa organización. “Vivir en Kiev era como estar al lado de un volcán”, aseguró Mestra sobre el ambiente justo antes de los bombardeos.

En su posición como médico, indicó que no se sabe qué puede ocurrir en el futuro a pesar de que su posición es desde la atención en la salud. “El deber me puede llamar de otra manera, estoy en un nivel de incertidumbre”, contó.

A propósito de la situación que se reportó en la madrugada, contó que algunos habitantes de la región vivían con preocupación. “Cuando salgo a la calle me doy cuenta que en la mañana el ambiente era de mucha angustia”, narró.

Sobre las explosiones, aseguró que las escuchó desde la mañana cuando se emitió una alerta en su teléfono celular. “Al parecer lo que pretende el Ejército ruso es limitar la respuesta”, contó Mestra desde su perspectiva.

Después de que se conociera información sobre salida de locales, indicó que algunos quieren huir y otros permanecer en la región. En cuanto a su misión, podría trasladarse a Polonia para eventualmente volver a Ucrania.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Laureano Mestra, médico colombiano que está en Kiev en una misión pero no es residente en Ucrania.