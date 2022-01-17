“No trabajo para responder columnas”: director del Invías a Germán Vargas Lleras

Colombia

En entrevista con W Radio, el director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil, respondió a la reciente columna escrita por Germán Vargas Lleras en la que expuso que había un mal gestionamiento y planificación del importante programa “Vías para la legalidad”.

En dicha columna, Lleras aseguró que, para la realización del programa, el actual Gobierno decidió comprometer vigencias futuras para realizar unos ocho proyectos viales de vital importancia para el país, lo cual a su vez calificó como una mala práctica ya que dichos proyectos no traerían mayores réditos para las zonas donde se desarrollan.

Siendo esta la quinta columna que Germán Vargas Lleras le dedica al Invías, el director de la entidad manifestó que no conoce los motivos por los cuales ha sido objeto de críticas y observaciones por parte del ex vicepresidente de Colombia, pero lo que sí indicó es que todas estas han sido fundamentadas en información incorrecta y datos erróneos, incluso dichas críticas han pasado de lo técnico a lo persona con ofensas directas, por lo que añadió “no trabajo para responder columnas”.

Seguido a esto, el director del Invías, Juan Esteban Gil, refiriéndose a Lleras, dijo “él fue una persona muy importante en el Gobierno del presidente Santos, porque lideró este proceso, sacó adelante proyectos muy importantes por concesión en el país y sin duda alguna yo creo que él en temas de infraestructura pública le quedó debiendo al país, y el ver tanto avance en el sector de las obras públicas, los proyectos que son sin peajes, sin duda alguna de pronto le queda esa nostalgia de haber aportado un poquitico más y por eso yo insisto en tener la posibilidad de hablar con él y escucharlo”.

Frente a la crítica realizada sobre el programa “Vías para la prosperidad”, Gil expresó que “no es un programa de reparcheo como lo llama ahí, es el programa de obra pública sin peajes para la pavimentación de vías primarias más grande que se ha estructurado y contratado en la historia de Colombia, 11,5 billones de pesos se adjudicaron en total en 2021 para un poquitico más de 2.000 kilómetros de vías en las regiones más apartadas del país, pero cuidado son vías primarias, son vías principales que garantizan esa conectividad de los principales departamentos, estas vías las vienen pidiendo hace más de 50 años en las diferentes regiones y de hecho se las pidieron al Gobierno anterior y no se hizo absolutamente nada por ellas”.

También, el Invías analizó carretera por carretera que fue expuesta por el ex vicepresidente Vargas Lleras en su columna, y concluyó que la mayoría de información usada para manifestar que habían sido mal contratadas y ejecutadas, era información falsa que no correspondía a la realidad.

Sobre la crítica puntual de por qué en la variante San Francisco – Mocoa se iban a demorar 10 años para construir 25 kilómetros de vías, el Invías señaló que “es una respuesta muy clara porque hay que comprender que la variante es la conexión que comunica el departamento de Nariño con el departamento del Putumayo que la viene reclamando la sociedad civil hace más de 50 años, la gente allá sabe que este proyecto va a ser el desatraso del sur occidente del país y cuando este proyecto se adjudicó en el 2010 para construir la totalidad de la vía, los 44, 45 kilómetros que tiene esta vía y durante el Gobierno anterior se ejecutaron sólo 17 kilómetros en los 8 años y abandonaron el proyecto”.

Frente a cómo el Gobierno del presidente Iván Duque terminará su intervención en proyectos viales, el director Gil, recalcó que “voy a hablar de obra pública específicamente, cuando iniciamos el Gobierno el Invías tenía definido en su marco de gasto para anualmente invertir 300 mil millones pesos, casi 5 mil millones de pesos en vías terciarias y 300 mil millones de pesos anuales en todas las vías primarias, secundarias, terciarias, esto para los 4 años del presidente Iván Duque, que hizo el presidente a través de reformas y a través de la Ley de Inversión Social, generó inversiones por 25 billones de pesos, los resultados se ven”.

A esto, el Invías agregó que actualmente hay contratados más de 12 mil kilómetros de vías rurales y más de 15 mil de mantenimiento, lo que calificó como histórico y algo que nunca antes se había visto en el sector.