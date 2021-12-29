“Lo que se veía por fuera no era una pantalla, él siempre fue genuino”: colombiano que fue asesor de Harry Reid

“Lo que se veía por fuera no era una pantalla, él siempre fue genuino”: exasesor de Harry Reid

Luego de que se conociera la noticia de la muerte del exsenador demócrata Harry Reid se han realizado homenajes en el mundo por su carrera en el Congreso de Estados Unidos. Justamente tuvo una estrecha relación con Colombia sobre los temas que legislaba y las políticas en el manejo de las crisis económicas.

Justamente trabajó junto a un colombiano. Se trata de José Dante Parra, quien es oriundo de Valledupar, ejerció como asesor del fallecido senador en sus trabajos en el Capitolio y habló en La W sobre su legado.

“Lo que se veía por fuera no era una pantalla, el siempre fue genuino. Uno a veces tiene jefes con los que tiene que pensar dos veces, con Harry Reid se sabía desde el principio cuál era su opinión y se la dejaba clara a su equipo de trabajo”, aseguró Parra.

En la misma conversación se refirió sobre la polarización en Estados Unidos. Desde su experiencia, se agudizó con la llegada de Donald Trump a la presidencia en el 2016, justamente el año en que Harry Reid dejó su carrera como senador.

“El Congreso se ha ido polarizando a raíz de muchos factores. Recuerdo una anécdota de un senador de la mayoría republicana que tenía la presidencia del Comité Judicial en el Senado. Una vez Reid estaba haciendo campaña para su reelección y le permitió celebrar audiencias para levantar su perfil, a pesar de que eran de partidos opuestos había una relación colegiada”, relató el colombiano.

Harry Reid murió a sus 82 años después de una batalla contra el cáncer, de acuerdo con información difundida por su familia. Es recordado por liderar durante más de una década a los demócratas en la Cámara Alta.

En el encabezado escuche la entrevista completa con José Dante Parra, exasesor del fallecido senador estadounidense Harry Reid.