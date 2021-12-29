“Lo que se veía por fuera no era una pantalla, él siempre fue genuino”: colombiano que fue asesor de Harry Reid
José Dante Parra, exasesor del fallecido senador estadounidense Harry Reid, habló en La W sobre el legado que dejó el líder demócrata en Estados Unidos y su relación con Colombia.
“Lo que se veía por fuera no era una pantalla, él siempre fue genuino”: exasesor de Harry Reid
06:06
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 17: Former U.S. Senate Majority Leader Harry Reid acknowledges the audience during the Nevada Democrats' "First in the West" event at Bellagio Resort & Casino on November 17, 2019 in Las Vegas, Nevada. The Nevada Democratic presidential caucuses is scheduled for February 22, 2020. (Photo by David Becker/Getty Images)
Luego de que se conociera la noticia de la muerte del exsenador demócrata Harry Reid se han realizado homenajes en el mundo por su carrera en el Congreso de Estados Unidos. Justamente tuvo una estrecha relación con Colombia sobre los temas que legislaba y las políticas en el manejo de las crisis económicas.
Justamente trabajó junto a un colombiano. Se trata de José Dante Parra, quien es oriundo de Valledupar, ejerció como asesor del fallecido senador en sus trabajos en el Capitolio y habló en La W sobre su legado.
“Lo que se veía por fuera no era una pantalla, el siempre fue genuino. Uno a veces tiene jefes con los que tiene que pensar dos veces, con Harry Reid se sabía desde el principio cuál era su opinión y se la dejaba clara a su equipo de trabajo”, aseguró Parra.
Lea también en La W:
En la misma conversación se refirió sobre la polarización en Estados Unidos. Desde su experiencia, se agudizó con la llegada de Donald Trump a la presidencia en el 2016, justamente el año en que Harry Reid dejó su carrera como senador.
“El Congreso se ha ido polarizando a raíz de muchos factores. Recuerdo una anécdota de un senador de la mayoría republicana que tenía la presidencia del Comité Judicial en el Senado. Una vez Reid estaba haciendo campaña para su reelección y le permitió celebrar audiencias para levantar su perfil, a pesar de que eran de partidos opuestos había una relación colegiada”, relató el colombiano.
Harry Reid murió a sus 82 años después de una batalla contra el cáncer, de acuerdo con información difundida por su familia. Es recordado por liderar durante más de una década a los demócratas en la Cámara Alta.
En el encabezado escuche la entrevista completa con José Dante Parra, exasesor del fallecido senador estadounidense Harry Reid.