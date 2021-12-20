6AM W6AM W

Actualidad

Plan de Vacunación ha sido fundamental para reactivar la cultura: ministra de Comercio

María Ximena Lombana, ministra de Comercio, conversó con La W desde el Teatro Colón sobre el avance de la reactivación económica en el país.

En diálogo con la mesa de trabajo de La W desde el Teatro Colón de Bogotá, la ministra de Comercio, María Ximena Lombana, conversó sobre el avance de la reactivación económica del país en medio de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación.

Respecto a la reactivación turística, la ministra expuso: “El turismo de naturaleza es prioridad tras la pandemia. Los pueblos patrimonio como Girón, Barichara y Mompóx también se han convertido en una preferencia (…) cada destino tiene una historia que contar de alta calidad y una narrativa, historia y gastronomía importante”.

Lo invitamos a que escuche esta entrevista completa en el player del encabezado.

