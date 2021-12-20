Plan de Vacunación ha sido fundamental para reactivar la cultura: ministra de Cultura

Plan de Vacunación ha sido fundamental para reactivar la cultura: ministra de Comercio

Colombia

En diálogo con la mesa de trabajo de La W desde el Teatro Colón de Bogotá, la ministra de Comercio, María Ximena Lombana, conversó sobre el avance de la reactivación económica del país en medio de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación.

Respecto a la reactivación turística, la ministra expuso: “El turismo de naturaleza es prioridad tras la pandemia. Los pueblos patrimonio como Girón, Barichara y Mompóx también se han convertido en una preferencia (…) cada destino tiene una historia que contar de alta calidad y una narrativa, historia y gastronomía importante”.

