“Vicente Fernández vivió su vida como quiso y se fue en paz”: Angélica María

La actriz y cantante estadounidense Angélica María se pronunció sobre la muerte del cantante mexicano Vicente Fernández. En La W recordó el momento en el que compartió escenario con el artista y set de grabación de una película.

Se trata de “Entre monjas anda el diablo”, una película de 1972 que llegó a protagonizar Vicente Fernández. Además, compartió escenario en una gira de conciertos por Estados Unidos llevando la música ranchera.

“Solo recuerdo cosas bonitas de él. Fue un gran compañero, solo tengo recuerdos, juntos estuvimos en gira, tengo recuerdos preciosos, nos hicimos muy amigos, era muy cariñoso aunque no nos viéramos mucho”, aseguró Angélica María.

Aunque no conserva objetos materiales para recordar a Vicente Fernández, la artista aseguró que “lo mejor que le quedó fueron los recuerdos”.

Finalmente aprovechó para pronunciarse sobre la partida de su amigo, que ocurrió en la mañana del pasado 12 de diciembre. De acuerdo a los comunicados que emitía su familia, su estado de salud se agravó después de pasar casi cuatro meses en un hospital de Guadalajara.

“Vicente Fernández vivió su vida como quiso, hizo lo que quiso y se fue en paz”, dijo Angélica María sobre la partida de su amigo.

En el encabezado escuche la entrevista completa con la cantante estadounidense María Angélica.