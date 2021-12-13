“Mientras lo sigamos escuchando, Vicente Fernández seguirá entre nosotros”: hijo de José Alfredo Jiménez

En la mañana del pasado domingo 12 de diciembre se conoció la noticia de la muerte de Vicente Fernández. Tras su partida, el hijo del cantante mexicano José Alfredo Jiménez, José Alfredo Jiménez Medel, habló en La W sobre el legado de “El Charro de Huentitán”.

Jiménez Medel aseguró que Vicente Fernández fue una figura clave en la expansión de la música mexicana. Incluso contó que además de convertirse en un ídolo en Latinoamérica, sus versos llegaron hasta Europa.

“Él estaba a la altura de los grandes valores de México. Con su talento, carisma y forma de interpretar se ganó ese lugar con la gente. Me atrevo a decir que se va el último gran intérprete de la música vernácula mexicana (folklore que no está influenciada por ritmos extranjeros)”, aseguró José Alfredo Jiménez Medel.

Sobre la relación con su padre, el compositor que falleció en 1973 y es considerado como “El Rey”, aseguró que mantenían una cercana relación. “Nosotros estamos muy agradecidos porque siempre incluyó temas de mi padre, creo que grabó más de 40 canciones”, dijo.

Aunque el hijo de José Alfredo Jiménez recordó que Vicente Fernández se retiró de los escenarios en el 2012, aseguró que el cantante no dejó de grabar. Por eso, no descartó la idea de que próximamente se publiquen producciones póstumas para sus fanáticos.

“No dudo que próximamente salga este material y será algo invaluable. Mientras lo sigamos escuchando y recordando, Vicente Fernández seguirá entre nosotros, su legado es impresionante agradezco por coincidir en esta línea de tiempo”, expresó.

Vicente Fernández falleció después de pasar casi cuatro meses en un hospital de Guadalajara por complicaciones de su salud. Su familia se encargaba de compartir actualizaciones de su estado y recientemente compartieron la preocupación por la complicación en uno de sus pulmones.

Tras el reporte, medios locales captaron la entrada de dos abogados y un notario, por lo que se prendieron las alarmas de la partida del cantante mexicano.

En el encabezado escuche la entrevista completa con José Alfredo Jiménez Medel, el hijo de José Alfredo Jiménez.