“Con Vicente Fernández éramos pareja en la película y fuera del set, muy amigos”: Blanca Guerra

La muerte de Vicente Fernández también enlutó el mundo cinematográfico y en La W habló Blanca Guerra Islas, una actriz mexicana que participó en importantes producciones con el cantante en la llamada “época dorada” del cine en su país.

En la conversación reveló detalles de su relación con “El Charro de Huentitán” y la sensación que tuvo al conocer por primera vez al ídolo de la ranchera.

Blanca Guerra conoció a Vicente Fernández tras protagonizar la película “El Coyote y la bronca” en la década de los 80. En ese entonces, la actriz comenzaba a construir sus primeros pasos en la gran pantalla de su país.

“Yo llegué con un productor que tenía mucha experiencia en el cine llamado Gregorio Walerstein porque querían una cara nueva para actuar con Vicente. Yo tenía 28 años y me lo presentaron por teléfono. Me encontré con un hombre muy cálido y funcionó la pareja para el público”, recuerda Guerra.

La también famosa actriz de teatro se refirió a la relación que tenía con el cantante. En la conversación aseguró que la oportunidad de trabajar a su lado la hizo ganarse el cariño de los fanáticos.

“Agradezco haber hecho esas películas porque hasta el día de hoy la gente me manifiesta su cariño. Éramos pareja en la película, pero fuera del set éramos amigos. Hubo un afecto, pero con el mayor respeto a su esposa Doña Cuquita”, aseguró Guerra.

Entre las películas en las qu3e trabajó con Vicente Fernández también se destacan “Juan Charrasqueado y Gabino Barrera”, “Una pura y dos con sal”, “El sinvergüenza” y “Sinvergüenza pero honrado”.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Blanca Guerra Islas, una actriz mexicana que actuó junto a Vicente Fernández.