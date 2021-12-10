Continúa la preocupación por la salud del músico Edy Martínez tras sufrir un accidente

18 DE JULIO DEL 2013 BOGOTÁ. La fría noche capitalina, amenizada por el Sexteto de Edy Martínez, los organizadores de este sueño hecho realidad, un evento musical que le hacía falta a la bella Cartagena, dieron a conocer los detalles de lo que será la cita con los amantes de este género con más de cien años de historia y que suele nutrirse de los lugares y atmósferas del lugar donde es interpretado. ( FOTOS COLPRENSA - RAÚL PALACIOS).

Luego de que el músico colombiano Edy Martínez sufriera un accidente en Atlanta, Estados Unidos, surgieron rumores de su supuesto fallecimiento. Todo ocurrió después de estrellar su vehículo y uno de sus amigos aseguró que no tenía comunicación con el músico, por lo que estaba preocupado por su condición.

En La W habló Alex Martínez, un amigo cercano con quien mantuvo una estrecha amistad durante dos meses. Según él, la familia de Edy no le había permitido comunicarse y desconocía su paradero tras pasar un tiempo en el hospital recuperándose.

“Él me manifestó el deseo de salir del hospital. Ahora no se dónde está, no contesta el teléfono y sus familiares dieron orden de no volverlo a ver, lo último que supe fue que lo metieron a un hospital psiquiátrico”, aseguró Alex Martínez.

Sobre el estado de salud de Edy Martínez, contó que el músico le reveló que estaba afrontando una difícil condición. “En dos meses supe cosas sobre su condición médica muy delicada, tomamos licor y vivimos la vida plena, nunca le noté ninguna actitud suicida o fuera de contexto”, contó el amigo del músico.

A pesar de la preocupación, uno de los familiares del artista de jazz decidió hablar. Se trata de Samuel Torres, sobrino de Edy Martínez, quien contó que su tío no está en un hospital psiquiátrico sino en la casa de su hija.

Sobre la condición de salud del “maestro”, aseguró que no está en la capacidad de lanzar alguna afirmación. “Yo no soy doctor, no tengo ningún criterio. Lo que estoy seguro es que el mayor interés como familia es que él este lo mejor posible porque desafortunadamente en su vida estuvo rodeado de no tan buena compañía”, dijo Torres.

A pesar de la situación, dejó claro que la situación puede ser preocupante por la gravedad del choque en el que estuvo involucrado. “Se necesita un milagro, porque el accidente fue una cosa horrorosa, hay que celebrar que él esté bien”, contó el sobrino de Eddy Torres.

