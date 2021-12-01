No hay investigaciones al cuestionado contralor de Santander, Fredy Anaya

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Santander

Giovany Leal, diputado del Partido Alianza Verde, quien votó en blanco, alertó que desde el principio este proceso fue cuestionado, comenzando por la elección de la universidad distrital al hacer el examen para elegir a los ternados.

“Desde el inicio del proceso se presentaron algunas situaciones a la novedad, la elección de la universidad Distrital de Bogotá, conocida como San José de Caldas, entidad que ha sido cuestionada por varias irregularidades”.

Por su parte, el diputado de Cambio Radical, Mauricio Mejía, dijo que su voto positivo se originó porque fue Fredy tuvo buenos resultados en el examen y a la fecha no lleva ninguna investigación en curso, en los entes de control.

Dijo que, hasta el momento, Anaya es inocente hasta que no se compruebe lo contrario, de presunto direccionamiento de contratos o volteo de tierras.

“Si esto es por méritos, debemos escoger por los tres, las constituciones dicen que todas las personas son inocentes hasta que no se compruebe lo contrario, no hay una investigación, ni siquiera en trámite, ni penal, ni plenaria, entonces, son rumore”.

Al cuestionarlo por elegir a alguien que tuvo relaciones cercanas con parapolíticos como el coronel Hugo Aguilar y el “Tuerto” Gil, Mejía respondió que no se podía endosar los delitos a otra persona, refiriéndose a Fredy Anaya.

“Eso que tiene que ver, le endosan los delitos, estamos frente a un concurso público”.

Tras este escándalo que ha conllevado la elección de Fredy Anaya, los diputados que votaron en blanco demandarán el proceso y dejarán que la justicia actúe.

En cuanto a proyectos como el Acueducto de los Santos y Vélez, que están en auditoría, y que empresas con relaciones cercanas a Anaya, el nuevo contralor debería declararse impedido.

“Debe declararse impedido en estos proyectos, en donde una aparente relación, con obras que no avancen, son dos contratos, que tendrían injerencias, se debe declarar impedido”.