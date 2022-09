Reaparece general (r) E. Zapateiro: “La Colombia profunda no existe”

El ex comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Zapateiro, reapareció como columnista invitado en la Revista Semana. En el texto, el oficial retirado lanzó pullas contra el presidente Gustavo Petro y su manera de ver el país.

“Pero también deben entender, así como lo hacemos los que aprendimos a conocerlo y a vivirlo a lo largo y ancho de su geografía, los que comprendemos sus problemas, su idiosincrasia, sus bondades y oportunidades, especialmente, para los soldados y policías que lo defienden, que no existe la tal Colombia profunda ni la Colombia olvidada, que algunos nos han querido vender; ¿saben por qué?, mis queridos compatriotas. Porque donde está un soldado y un policía siempre está ondeando una bandera”, se afirma en la columna.

Además, Zapateiro se refirió a los rumores sobre un posible golpe de Estado al gobierno Petro. “Para quienes sugieren y hablan de golpes de Estado, les digo que en nuestra nación no cabe ninguna acción de este tipo, pues de darse “nos colocaría a la altura de cualquier republiqueta, esas que son reconocidas por su inestabilidad política, tal como lo expreso el señor general Álvaro Valencia Tovar (q.e.p.d)”.

Esta es la primera aparición del ex comandante del Ejército Nacional tras dejar su cargo el pasado 22 de julio en un evento en la Escuela General José María Córdova. En esa ocasión Zapateiro resaltó que la Fuerza Pública no es enemiga de la paz y que no se puede generalizar su actuar por las acciones reprochables de algunos integrantes de la institución.