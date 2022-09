La predicción de Nostradamus que preocupa al Reino Unido

Uno de los foros sobre teorías conspirativas más famoso del mundo, Above Top Secret, comentó que la muerte de la Reina Isabel II podría ser el inicio de la debacle del Reino Unido, basados en una de los escritos del adivino francés Nostradamus.

“Al final de la guerra, las grandes potencias cambian. Cerca de la costa nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad. Cambiarán el reino y no lo verán crecer más”, reza el Century 8 Quatrain 97, escrito por el francés.

Según el foro, esto haría referencia a los príncipes Harry, William y Beatriz, los nietos de los difuntos Isabel y Felipe. La parte de la guerra, podría referirse al enfrentamiento contra Argentina por la Malvinas, que unos días después de terminado, Diana dio luz a William. La parte de la costa, según los conspiranoicos, haría referencia al río Támesis de Londres y el mar que rodea a las islas del Reino Unido.

Si bien es un pasaje vago y que hay que ajustar mucho de lo que dice a la situación actual, hay que tener en cuenta que esto no es más que una especulación; pero, según lo que dicen los usuarios de estos foros, esto no se trataría de un final del Reino Unido por una tragedia climática o una guerra en sí, sino más bien apuntaría que Carlos III no duraría mucho en el trono y que William, directo sucesor, convertiría al país en una república.