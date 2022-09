Mojica, presentado en Villarreal: reveló la razón que lo llevó a fichar

El lateral colombiano Johan Mojica firmó en el día del cierre de mercado por el Villarreal de España, equipo que pagó su cláusula de rescisión al Elche por 5.5 millones de euros. Sin embargo, el jugador no había sido presentado ante la prensa y este viernes lo hicieron de manera oficial.

El debut del caleño de 30 años se produjo el pasado jueves en el partido de la Conference League ante el Lech Poznan de Polonia. Mojica contribuyó con la victoria de su equipo por 4-3 al aportar una asistencia para el primer gol del juego.

En el acto de presentación, el futbolista señaló las razones que lo llevaron a dar el sí rápidamente al conjunto dirigido por Unai Emery.

"Me animó a fichar el Villarreal, el nombre ya es grande y la manera de jugar me encanta. El buen trato del balón me gusta mucho, el club me gusta mucho, y esa confianza que han depositado en mí me ha hecho querer venir aquí", recalcó.

"Creo que puedo aportar mucho al equipo con mi fútbol y me encanta esta forma de jugar; por eso no lo pensé mucho. Era un paso en mi carrera que venía buscando y se dio", agregó el exjugador del Elche.

Respecto al debut con su nuevo equipo, comentó: "Estoy contento por el debut, por el recibimiento que he tenido. He analizado y estudiado al equipo para poder adaptarme rápido y creo que se dio bien en este primer partido. Contento por la acogida y la bienvenida. La verdad es que es bueno arrancar así, y espero seguir igual a lo largo de la temporada".

Mojica indicó que espera poder aportar al equipo lo que le pida el entrenador y su experiencia "de estos años de clubes y selección". "A ello espero aportar armonía en el vestuario, ayudar y aportar a los compañeros y al equipo, aunque está claro que lo importante es poder aportar en el terreno de juego lo máximo en el campo".

Finalmente, se refirió a la competencia que tendrá por el puesto del carril izquierdo con Alfonso Pedraza: "Es un gran jugador, pero la lucha es conmigo mismo. Respeto a Alfonso como jugador y como persona, yo vengo a aportar mi fútbol a beneficio del equipo, mi idea es la de trabajar para poder aportar al máximo, estar con buena sintonía con él, y ya será el técnico el que decida".