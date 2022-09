De "Idiotas" y "semi-fascistas" calificó Biden a los seguidores de Donald Trump

El presidente Joe Biden escaló los calificativos que usa contra los seguidores del expresidente Donald Trump, después de llamarlos "Semi-fascistas", en su más reciente discurso a la nación los calificó de "idiotas".

Esto sucedió en uno de los discursos del presidente Joe Biden este lunes para conmemorar el día del trabajo en Estados Unidos. Durante su visita a Wisconsin, un grupo de seguidores de Donald Trump ingresaron a su mitin con pancartas pro MAGA y en medio del discurso del mandatario empezaron a gritar interrumpiendo la alocución. A lo que Biden respondió con un "Dios te ama".

Mientras el equipo de seguridad de Biden intentaba retirar a los alborotadores, el presidente intentó desescalar, a su manera, las tensiones. "No, No, No, No, déjenlos ir, todo el mundo tiene derecho a ser un idiota". La multitud aplaudió las palabras del mandatario, mientras Servicio Secreto escoltaba a los seguidores del expresidente Trump.

Le puede interesar:

Biden también respondió a los manifestantes mientras pronunciaba un discurso en el Independence Hall de Filadelfia. Los que interrumpieron gritaron “Jódete Joe Biden” y la frase anti-Biden “Vamos, Brandon”.

A lo que Biden respondió que “tienen derecho a ser escandalosos. Esto es una democracia”, y agregó que “los buenos modales no son nada de lo que hayan sufrido”.

Estas palabras alimentaron un malestar entre los políticos republicanos quienes criticaron que el presidente llamara "semi-fascistas" a los seguidores de Trump. Afirmaron que se trató de una ataque directo a los electores, y recordaron que casi la mitad del país votó por Donald Trump en las pasadas elecciones del 2020.