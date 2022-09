Trump representa un extremismo que amenaza la democracia de EE.UU.: Biden

El presidente Joe Biden aseguró que Donald Trump y los republicanos de MAGA, representan un extremismo que amenaza la democracia y la seguridad de Estados Unidos. Esta es la crítica más dura de Biden a los republicanos y la hizo durante un discurso en horario estelar.

“No viven a la luz de la verdad, sino a la sombra de las mentiras”, esta fue una de las frases desde Filadelfia, del presidente Joe Biden en un discurso sobre la democracia, los derechos y las libertades de Estados Unidos, que dijo están bajo ataque y amenaza, y responsabilizó a Donald TRump y sus seguidores por esto.

Mientras los estadounidenses se preparan para votar en las elecciones de medio término, Biden atacó a los republicanos, en especial los más leales a Trump, dijo representan un extremismo que amenaza la fundación misma de la república.

“Las fuerzas del MAGA están decididas a hacer retroceder a este país. Retroceder a un Estados Unidos donde no hay derecho a elegir, no hay derecho a la privacidad. No hay derecho a la anticoncepción, no hay derecho a casarse con quien amas”, dijo Biden.

Señaló a Trump de alimentar una creciente fuerza antidemocrática y afirmó que promueven líderes autoritarios en el mundo.

“Debemos ser honestos con los demás y con nosotros mismos: mucho de lo que está sucediendo en nuestro país hoy no es normal”, dijo Biden. El Partido Republicano de 2022 está en parte "dominado, impulsado e intimidado" por Trump y sus acólitos, afirmó Biden.