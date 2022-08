Presidente Petro posesionó al Contralor Carlos Hernán Rodríguez

En la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro posesionó al nuevo al Contralor Carlos Hernán Rodríguez a quien le pidió que adelante investigaciones con absoluta independencia.

El mandatario dijo que se debe hacer un esfuerzo por ponerle fin al robo de dinero público y garantizar que el estado es de la sociedad.

“Le he pedido que no haya temor alguno por investigar cualquier actuación de funcionarios del gobierno que goza con la más absoluta independencia, que no debe tener ninguna aprehensión de ningún tipo porque se trata desde la perspectiva del control fiscal, de detener que el dinero público se evapore sin cumplir su función social”, dijo el presidente Petro.

El mandatario aseguró que la principal lucha debe ser contra la corrupción y para evitar escándalos que se han presentado de chantaje político.

“Hay que hacer un enorme esfuerzo por que no lograremos la paz ni reducir los niveles de violencia, ni paz, ni justicia ambiental si el estado queda en manos de la corrupción. Esa tarea solamente la puede hacer une estado que sea capaz de cuidarse, así mismo de ser instrumento de las organizaciones del crimen. La contraloría acá juega un papel, muchas veces se ha dicho que los órganos de control se han convertido en chantaje político y esa es una forma que adquiere la política”, añadió el mandatario.