Fundación de J Balvin impulsa la educación con becas para 18 jóvenes en Medellín

Medellín, Antioquia

Dieciocho jóvenes de Medellín han recibido una beca académica gracias a la alianza entre la fundación Vibra en Alta, liderada por J Balvin, y Cosmo Schools. Estos estudiantes, provenientes de organizaciones como la Corporación Hogar, Fundación Oasis Urbano y Balcón de los Artistas, iniciarán en 2025 un camino educativo que busca reconectarlos con su propósito de vida.

Melissa Álvarez, directora de Cosmo Schools, destacó que esta alianza brinda un entorno seguro para que cada estudiante descubra lo mejor de sí mismo.

“Le abrimos las puertas a 18 jóvenes que tienen un propósito y capacidades diferentes, que sueñan con el arte, el deporte, la administración y que creen que en esos últimos años de la Escuela Inspira podemos acompañarlos a cumplir y a sacar lo mejor de cada uno de ellos. Por eso Cosmo, en una alianza con la Fundación Vibran Alta, cree en la posibilidad de que los jóvenes estén en un nuevo colegio que les permita expandir su capacidad y su talento.”

Las becas no solo cubren su bachillerato académico, sino que también incluyen acompañamiento psicosocial de la Corporación Cariño, así como transporte, alimentación y útiles escolares. Más allá de la educación tradicional, el programa apuesta por potenciar los talentos y sueños de los jóvenes. Como es el caso de Luciana Rendón, quien además de estudiar su bachillerato, sueña con potenciar el baile para su proyecto de vida “Mi sueño siempre ha sido ser bailarina profesional y viajar por todo el mundo compitiendo, ganando trofeos y más que todo ganando experiencia. También me gustaría hacer mi propia academia o tener mi propia empresa y este colegio para mi me ayudaría mucho”.

Con esta iniciativa, Vibra en Alta y Cosmo Schools no solo buscan enfrentar la deserción escolar en Medellín, sino que también generan oportunidades para que los jóvenes transformen sus vidas y contribuyan a la sociedad desde sus pasiones y habilidades.