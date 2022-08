La fuerte puja por la que se aplazó la elección de los nuevos magistrados del CNE

La Secretaría General de Senado había citado una sesión de Congreso en pleno este miércoles 24 de agosto, a las 9 de la mañana, para llevar a cabo la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral. Previamente, para las 8, se había programado una reunión de la Comisión de Acreditación, encargada de presentar la lista final de candidatos.

Esta reunión de la Comisión de Acreditación se fue prolongando porque no se terminaban de poner de acuerdo las colectividades en cuanto a la distribución de los 9 escaños que tiene la autoridad electoral. Inicialmente se hablaba de que el Pacto Histórico tendría 2, el Partido Liberal 2, los Verdes 1, Conservadores 1, La U 1, Cambio Radical 1 y Centro Democrático 1.

Inicialmente, por estas demoras, el Congreso en pleno se aplazó una hora. Pero las diferencias en la comisión se siguieron marcando al punto de decidir aplazar la sesión para las 12 del mediodía. Las diferencias parece que se presentaron fue entre los partidos de la bancada de Gobierno.

Buscando el apoyo de las curules de paz, el senador y presidente del Congreso Roy Barreras intentó garantizar un tercer escaño para el Pacto, pues estos se definen a través de coeficiente electoral; es decir, quienes mayor cantidad de representatividad tengan en el legislativo.

Esta propuesta habría dejado inicialmente al Partido Verde sin representatividad, pues su candidato Cristian Quiroz no contaría con los votos suficientes. Incluso, un par de congresistas verdes le dijeron a este medio que ellos no apoyarían una plancha colectiva (con los 9 candidatos ya definidos) sin que se incluyera a Quiroz. No en vano, esa colectividad también habló con los representantes de Paz para dar la pelea por su candidato.

La puja que llevó a que la sesión definitivamente se aplazara para la próxima semana fue la del Pacto y el Partido Liberal. Dentro de los planes de los liberales, como lo decíamos, estaba contar con dos magistrados, por lo que postularon a Benjamin Ortiz y Altus Baquero. Sin embargo, hubo intención del Pacto de hacerse también con una de esas curules para intentar llegar a cuatro. Para que sea posible, el Pacto tendría que unirse con los conservadores y el Partido Comunes, apoyos que estaban logrando.

Para contrarrestarlo, y conservar esa segunda curul, los liberales tienen que buscar otros apoyos. Por eso iniciaron diálogos con Cambio Radical y el uribismo, pues con esos respaldos tendrían el coeficiente necesario para garantizar a sus dos magistrados.

Uribismo mantiene a Álvaro Hernán Prada como su candidato

Una tercera polémica, que de hecho fue la primera en originarse era la inclusión de Álvaro Hernán Prada en la lista de candidatos, debido a la investigación en su contra que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por presunto soborno a testigos (el caso del expresidente Álvaro Uribe). Pese a toda la polémica, el Centro Democrático ratificó el respaldo a su candidatura.

Sin embargo, ese apoyo no fue bien recibido por la mayoría de las otras colectividades, las cuales hasta públicamente pidieron al CD postular otro candidato. Ante la negativa del uribismo, que por petición expresa el expresidente Uribe mantiene a Prada, los demás partidos optaron por no incluirlo en la plancha. Es decir, debe ir en otra plancha -solo-, para que sea votado por aparte.

Con estos panoramas, la idea de los partidos es terminar de definir los apoyos y la puja, para tener certezas sobre cómo quedará la distribución y, por ende, los candidatos. Se espera que haya claridad antes del martes a las 3 de la tarde, fecha en la que se volvió a citar al Congreso en pleno para la elección de los magistrados de la autoridad electoral.