NASA: El aterrador sonido de los agujeros negros

Para muchos fanáticos del espacio, una de las principales incógnitas que esperaban fuera resuelta por los científicos era el sonido de los agujeros negros. Estas regiones cuya masa es tan pesada que puede generar un campo gravitacional del que ninguna partícula, ni siquiera las de la luz pueden salir de ellas, son para muchos expertos, astronómicos y físicos, zonas realmente especiales.

Los agujeros negros son grandes enigmas que todavía la ciencia y el desarrollo tecnológico, se dedican a su estudio. Alrededor de estos existen cualquier cantidad de teorías, desde las mismas científicas que pretenden explicar físicamente, comprobando teoremas, las particularidades de estas curvaturas; hasta aquellas conspirativas sobre la posible existencia de otros universos al interior de estas regiones.

Recientemente, la NASA a través del perfil de Twitter de Exoplanetas publicó un audio en el que puede evidenciarse el sonido que produce un agujero negro.

La agencia espacial, por medio de su publicación, compartió una imagen en la que se muestra un agujero negro y además está acompañada de un audio amplificado del sonido que emite.

¿CÓMO SUENA UN AGUJERO NEGRO? La NASA te lo muestra, algunos dicen que suena “espeluznante” https://t.co/3f3NH3lJEp — EXOPLANETAS (@ExoPlanetascom) August 23, 2022

"El concepto erróneo de que no hay sonido en el espacio se origina porque la mayor parte del espacio es un vacío, lo que no permite que las ondas sonoras viajen. Un cúmulo de galaxias tiene tanto gas que hemos captado sonido real. Aquí se amplifica y se mezcla con otros datos para escuchar un agujero negro" es la descripción que acompaña al video.

El sonido se pudo generar gracias a la modificación de datos obtenidos durante los últimos meses por la NASA del cúmulo de galaxias de Perseo, donde está ubicado este agujero negro. Pese a la creencia que en el espacio no se emite ningún sonido, la agencia espacial aclaró que las ondas se pierden, ya que no hay un medio mecánico que las transmita, pero esto no quiere decir que en realidad las distintas regiones del universo no generen señales acústicas.