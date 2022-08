NASA: Masturbarse en el espacio está prohibido para astronautas, ¿por qué?

Durante un episodio del pódcast de Conan O'Brien, titulado "Space Porn", "Conan O'Brien necesita un amigo", un exagente de la NASA compartió algunos detalles bastante curiosos, sobre los rígidos protocolos que un astronauta debe seguir en el espacio.

Si bien es conocido para muchos la NASA tiene estrictos protocolos de seguridad que muchas veces ha compartido con la opinión pública. Cuando de misiones espaciales se trata, los astronautas deben memorizar los reglamentos y seguirlos al pie de la letra una vez estén fuera de órbita.

Sin embargo, algunos aspectos de bastante interés quedan ocultos, pues la agencia espacial no los comparte tan efusivamente como a sus avances científicos.

Durante la transmisión del pódcast, el anfitrión le preguntó al exastronauta acerca de si les permitían llevar material pornográfico a bordo de las misiones espaciales, a lo que el invitado respondió que no.

La explicación que dio el invitado fue que si un hombre al interior de la tripulación se masturbaba podría ocasionar que las mujeres tripulantes quedaran embarazadas. Algunos técnicos de la NASA han señalado que masturbarse ocasionaría lo que se conoce como "fluidos perdidos" y que con solo unas gotas de semen podrían desencadenarse un proceso de reproducción sexual sin llevar a cabo el acto necesariamente.

Adicionalmente, el doctor John Millism miembro de la NASA, explicó para el portal informativo de "The New York Times" que intentar tener relaciones sexuales a bordo de una misión espacial sería similar a intentar tenerlas mientras se hace paracaidismo. Pero que llevada a cabo, no se escatima el riesgo de un embarazo.