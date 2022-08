“No damos abasto”: Prada advierte por falta de recursos para programas de protección

En medio de una sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior Alfonso Prada advirtió que el proyecto de presupuesto general de la nación que radicó el Gobierno Duque antes de dejar el ejecutivo, dejaría desfinanciado al ministerio y, por ende, a los programas de protección para líderes y personas en riesgo.

“El diseño constitucional es uno bastante extraño. Nosotros recibimos un presupuesto en el mes de agosto, ejecutado en mi caso en casi un 80% los gastos de inversión y prácticamente todos los gastos de funcionamiento porque están comprometidos con contratos de prestación de servicio, etc.”, comenzó criticando el ministro.

Por lo mismo Prada enfatizó en que “es un presupuesto que se hace con fundamento en un plan de desarrollo que no es el nuestro. Es un presupuesto para financiar cosas por las que no votó el pueblo colombiano para el 2023, de tal manera que esto es un desbarajuste institucional. No va a ser fácil avanzar si el ministerio no tiene esa estructura sólida”.

Una de las alarmas que elevó el jefe de cartera fue en relación con la Unidad Nacional de Protección. “Tenemos un presupuesto que estaba llegando a 1.3 billones de pesos, y aquí está ascendiendo a 1.8 billones, pero con este presupuesto no podemos escatimar. Hemos encontrado un presupuesto desequilibrado, desfinanciado; los recursos no alcanzan para proteger la vida de tanta gente amenazada en Colombia”, añadió.

Y es que, como indicó el ministro, la UNP cuenta con un presupuesto de $1.3 billones para este año, pero “los requerimientos pueden llegar a ser del doble para garantizar la presencia del Estado en los territorios”.

No en vano, Prada concluyó afirmando que “no damos abasto; lo que estamos recibiendo en materia de alertas tempranas y de riesgo de la vida de la gente es real. Tenemos una responsabilidad enorme con la protección de la vida de los líderes sociales en Colombia y de los excombatientes”.