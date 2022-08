Minsalud establecerá ruta para el cumplimiento de la despenalización del aborto

Hoy en el Congreso de la República se llevó a cabo la audiencia pública sobre la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, liderada por la representante a la Cámara Mafe Carrascal, en la que se socializó el cumplimiento desde el 21 de febrero de 2022, hasta hoy, de la sentencia.



En la audiencia, el viceministro de salud, Jaime Urrego, anunció que dentro de los primero 100 días del gobierno habrán noticias que apunten al estricto cumplimiento de la sentencia que despenalizó el aborto en el país.



“Vamos a diseñar una ruta muy rápida para que en los primeros 100 días hayan noticias que inicien a señalar que el rumbo ordenado por la Corte no es un juego, no es una declaración más”, afirmó Urrego.



También asistieron representantes de más de 10 organizaciones feministas que acompañan a las mujeres en este proceso y que discutieron sobre la regulación, las barreras y las respuestas que han recibido las mujeres que han intentado acudir a la interrupción voluntaria del embarazo, además de las exigencias de las organizaciones al Estado para cumplir lo expuesto en la sentencia.



“Hacemos un llamado para que se apliquen los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la IVE, se difunda el contenido de la sentencia en el sector salud, se implemente una asignatura sobre educación sexual y reproductiva que aborde los contenidos del IVE y finalmente que se archiven los procesos penales activos contra las mujeres y las niñas que está siendo criminalizadas por delito de aborto”, dijo Laura Castro, integrante de la Organización Mesa por la Vida y la Salud de Las Mujeres.



Se expusieron diferentes barreras para acceder al derecho al aborto, entre esas la violencia obstétrica, la falta de rutas adecuadas para el procedimiento y la solicitud de requisitos innecesarios. Se esperaba la asistencia de la Ministra de Salud, Carolina Corcho, sin embargo a última hora informó y se disculpó por no asistir por cumplir con otras diligencias.