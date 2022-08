"El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas: Prácticas de cuidado que han creado las personas trans ante la ausencia estatal" es el nombre del informe que busca responder las preguntas: ¿De qué se cuidan las personas trans? y ¿cómo se cuidan? Teniendo como propósito principal destacar el cuidado como un acto político esencial para esta comunidad.



“Prácticas de cuidado, muchas veces desvalorizadas o consideradas insignificantes, entretejidas por el movimiento trans para resistir a la violencia cotidiana y para encontrar un lugar, una manera de ser y de estar en el mundo (...) A su vez, se invita a descentrar el discurso hegemónico sobre la seguridad y el bienestar: “no es el Estado quien nos cuida, sino que lo hacemos nosotras mismas”" explica la Liga de la Salud Trans.



El informe se divide en dos partes, la primera parte pretende poner en evidencia elementos para construir políticas públicas destacando diferentes estrategias de cuidado que fueron relatadas por personas trans en ocho ciudades de Colombia y dar una perspectiva de cómo las instituciones del Estado pueden aprender de esas prácticas para incluirlas en las políticas públicas.



“El segundo aparte tiene un interés conceptual, tiene una ambición de contribuir desde los diversos modos de vida trans a la conceptualización sobre el cuidado. Se busca dar una imagen más compleja y múltiple de lo que significa transitar en el género en Colombia y como dicho transitar enriquece el debate académico sobre el cuidado” afirma Juli Salamanca, integrante del equipo de investigación del informe.



El informe completo se puede encontrar en la página web ligadesaludtrans.org