¿En qué terminó la posible renuncia del vicepresidente de Paraguay?

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, decidió permanecer en su cargo, a pesar de que la semana pasada había manifestado que renunciaría luego de haber sido sancionado por Estados Unidos, quien lo acusó de "corrupción significativa".

Velázquez explicó en un comunicado que aún no dimitirá, luego de que el pasado viernes dijera que estaba dispuesto a abandonar el cargo tras ser incluido por Washington en su lista de corruptos.

"He decidido no renunciar a la Vicepresidencia de la República debido a que, como a cualquier ciudadano paraguayo, me ampara el derecho constitucional al debido proceso y fundamentalmente la presunción de inocencia", alegó.

En ese sentido, anticipó que pedirá a los organismos correspondientes los detalles de la acusación. Cabe resaltar que, el pasado 12 de agosto, el Departamento de Estado sancionó a Velázquez y le impidió el ingreso a Estados Unidos, "por su participación en actos de corrupción, incluido el soborno de un funcionario público y la interferencia en procesos públicos''.