Ministro de Transporte tendría cinco nuevas denuncias de posibles plagios

En las últimas horas se conoció que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, fue acusado nuevamente de cometer plagio. Pese a que el ministro ya había sido señalado por este delito, en esta ocasión se reveló que tiene cinco demandas más por el mismo hecho. La información fue rebelada en las últimas horas por el medio La Silla Vacía. Sobre este tema en 6AM Hoy por Hoy se refirió Daniel Pacheco, periodista y editor general del medio.

De acuerdo al medio, el libro “Régimen Electoral y de Partidos Políticos” del ministro de Transporte tiene evidencia de posible plagio de siete autores, pues el funcionario no los citó apropiadamente. De igual manera, se aclara que la primera acusación de plagio fue en 2015 por el mismo libro y que en esta ocasión Rodrigo Uprimny es quien compartió la información en una columna.

Además, la editorial que compartió la publicación no se ha pronunciado sobre este caso. Sin embargo, el ministro en W Radio aclaró que esta revelación de Uprimny sería un tema relacionado con una "pelea personal" y que va a denunciar.

"Cinco casos de plagio que se suman a otros tres, es decir, estamos hablando de ocho casos de plagio en el libro 'Régimen Electoral y de Partidos Políticos', creo que en este es más difícil encontrar ideas suyas, que ideas de los demás. Los cinco casos que encontramos son de una sentencia de la Corte Constitucional, de un decreto Presidencial que firmó Belisario Betancourt, de un concepto del Consejo de Estado. Estamos hablando de pedazos grandes que levanta él de estas sentencias y documentos de más de mil palabras y los presenta como suyos", aclaró Pacheco.

Asimismo, mencionó que el expresidente Alvaro Uribe fue quien escribió el prólogo de este libro. Por otra parte, indicó que: "No hay comillas, y en algunos casos hay unos pie de página, pero la manera en la que se presentan todos estos párrafos es como si fueran ideas de Reyes. Entonces no hay una citación apropiada y en algunos casos no hay una citación. Constituye es la presentación de ideas de alguien más como propias."

Finalmente, indicó que esta práctica sería reiterativa en el ministro. "Esto se suma otros tres casos, plagió a Juan Jaramillo, quien, además, resultó siendo amenazado por el ministro de recibir una demanda. Estamos hablando de un plagiador en serie".

