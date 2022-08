Polo Polo a Petro: “Usted no llegó para ser nuestro nutricionista”

Unos días después de que se presentara la Reforma Tributaria del nuevo Gobierno, Miguel Polo Polo decidió demostrar que no se encuentra muy de acuerdo con las modificaciones que plantea el Gobierno de Gustavo Petro. Polo Polo resaltó que rechaza las medidas pensadas para el sector de los alimentos.

En la Reforma Tributaria, presentada el pasado 8 de agosto por el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, una de las medidas más polémicas tiene que ver con el impuesto que se colocaría a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Dicha modificación ha generado toda serie de comentarios, unos a favor y otros en contra; incluso, se ha criticado al presidente por su vida en el pasado, pues al parecer, habría afirmado que de joven consumía alimentos no muy saludables.

Con este panorama, Polo Polo se sumó a los comentarios en contra de la medida que impondría impuestos a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaras. El congresista indicó: "Señor Petro, los colombianos no necesitamos que usted nos diga que es dañino o no a la hora de comer. Esa no es su función, ni la del Estado. Usted llegó fue para generar las condiciones de empleo y seguridad, no para ser nuestro nutricionista. No se mete en nuestras vidas y bolsillo".

De igual manera, otros políticos se pronunciaron como María Fernanda Cabal, quien indicó: "Legalizar el cannabis sin licencia y ponerle precios exorbitantes a la comida. Wow… pura lógica izquierdópata. ¿Será menos grave ser drogadicto que comer azúcar?".

Por otra parte, con esta medida y las demás que se proponen en la Reforma Tributaria el nuevo Gobierno busca recaudar 25 billones de pesos.