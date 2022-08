Ted Cruz presentó proyecto de ley para condicionar ayudas de EE.UU. a Colombia

El senador republicano Ted Cruz presentó ante la Cámara Alta dos proyectos de ley que involucran directamente a Colombia.

PROYECTO DE LEY SOBRE FARC

El primer proyecto de ley tiene que ver con la reintroducción de las FARC a la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y las sanciones al grupo así como a socios aliados.

"Las Farc continúan siendo una amenaza para la seguridad de Colombia y los intereses de Estados Unidos para la región", dijo Cruz y arremetió contra el gobierno Biden, "la semana pasada representantes republicanos anunciaron que la administración podría destruir asistencia para exterroristas de las FARC".

Ted Cruz insinuó que a la administración Biden, impulsó las elecciones en Colombia a favor de Gustavo Petro, cuando semanas antes de las votaciones la Casa Blanca anunció que retiraría la extinta guerrilla de las Farc de la lista de grupos terroristas de Estados Unidos.

"Mi proyecto de ley es el primer paso para restaurar las políticas de Estados Unidos hacia Colombia", dijo el senador. Afirmó que la política debe ser "recalibrada" hacia el nuevo gobierno de Petro.

PROYECTO DE LEY SOBRE LOS RECURSOS

El segundo proyecto de ley que introdujo este jueves Ted Cruz se llama "la ley de Cautela", que de acuerdo con Ted Cruz serviría para institucionalizar una vigilancia para la verificación de transparencia en el uso de los recursos de Colombia.

"Este proyecto de ley condicionará toda nuestra ayuda basada en el camino que Petro elija seguir. Si Petro corta la coordinación en defensa con los Estados Unidos, la ley asegurará que no haya más dinero para seguridad en Colombia. Si corta la cooperación en tráfico de drogas, no habrá más dinero para la lucha antinarcóticos. Y si rechaza ayudar a detener la inmigración ilegal, no habrá mas dinero para asistencia en desarrollo", dijo Cruz.

Durante la plenaria Ted Cruz aseguró que Estados Unidos no debe apoyar a "marxistas en América Latina, cualquier líder socialista que elija el camino del marxismo deberá ser responsabilizado y no podrá tener fondos de los impuestos de los estadounidenses, para socavar nuestra nación".

Ted Cruz también arremetió contra el gobierno entrante de Gustavo Petro, al que dijo será cauteloso. "Este fin de semana, el domingo, Colombia se convertirá en el país número 10 de la región, en ser controlado por la izquierda radical, cuando el nuevo presidente del país, Gistavo Petro tome el poder. Estoy preocupado que una vez lo haga, Colombia será parte de las fuerzas antiamericanas de Latinoamérica", dijo Cruz.