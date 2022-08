“La JEP no está callando a las víctimas, está respetando el proceso”

La magistrada relatora del caso 01 de secuestros, Julieta Lemaitre, respondió sobre la incomodidad expresada por la víctima, Sigifredo López, durante la reciente versión de comparecientes del antiguo Bloque Occidental de las Exfarc, en la que salió molesto diciendo que la verdad queda oculta y no hay reparación a las victimas si ellas no pueden preguntar.

Lemaitre explicó que en este proceso primero se reciben los informes de las víctimas, luego se cita a los comparecientes a versión sobre lo dicho en esos documentos, luego las víctimas hacen observaciones y en las versiones intervienen los afectados solamente a través de los abogados, pero que en ningún momento se está callando a las víctimas, sino respetando el proceso que está aprobado.

“El señor Sigifredo López en el ejercicio de su profesión optó por representarse a sí mismo, pero por la carga emocional, es que yo entiendo que la procuradora pidió que, ya que él estaba acompañado por un abogado, que hablara el abogado y no él. Pero lo que no se transmitió porque no se filtró es que era evidente para los que estábamos mirando, sin ser psicólogos, que había una afectación. La Jurisdicción tiene un enorme respeto por su situación y su punto de vista. Pero yo si quisiera defender a la señora procuradora porque ella lo que estaba pidiendo era que el proceso se siguiera como se ha seguido para todo el mundo, es que, en ese espacio de las versiones voluntarias, habla es el abogado y no la víctima”.

El cara a cara de las víctimas y los victimarios solo se da cuando han aceptado su responsabilidad por los hechos que les imputa la Jurisdicción Especial para la Paz, y esa son las reglas que están y se privilegia la atención psicosocial de las víctimas y la intervención de Sigifredo López no era recomendable en ese momento.