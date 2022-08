Marbelle tiene "nuevo" rostro: ¿Cuáles retoques se hizo?

Un conjunto de retoques estéticos se realizó la cantante Marbelle, quien se ha viralizado en redes sociales por su posición política y lanzar duras críticas a los integrantes del gobierno de Gustavo Petro.

La intérprete de 'Adicta al dolor' compartió en su cuenta de Instagram un video en que explica los retoques que se realizó en los labios, las cejas y la nariz, y que próximamente todos los fanáticos podrán ver en sus redes sociales.

La 'Reina de la Tecnocarrilera' que se realizó una micropigmentación en los labios, un retoque en las cejas y una rinomodelación de la nariz por medio de ácido hialurónico.

"Ustedes saben que yo siempre les recomiendo las cosas que me gustan y que me funcionan. Me ven un poquito inflamadita porque eso es precisamente de lo que les voy a hablar", explicó en el video.

De esta manera, los fanáticos quedaron a la expectativa de conocer los resultados de los procedimientos que le darían un "nuevo" rostro, a la 'Reina de la Tecnocarrilera'.