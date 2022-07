Comisionado Rueda pide a grupos armados mostrar voluntad de paz antes de 7 de agosto

En lo que es su primera aparición publica tras ser designado por el presidente electo Gustavo Petro como nuevo comisionado de Paz, Danilo Rueda pidió a todos los grupos armados manifestar su intención de iniciar un eventual diálogo de paz, antes del 7 de agosto, cuando se posesionará Petro como Jefe de Estado.

“El llamado a todos los grupos armados es a que manifiesten, antes del 7 de agosto, su disposición de hacer parte del proyecto de la Paz total, la Paz global. Es un clamor de las comunidades negras, indígenas, campesinas, de los jóvenes y madres de diversas ciudades de Colombia”, afirmó desde un encuentro parlamentario de la bancada del Pacto Histórico.

El designado funcionario manifestó que “es muy importante parar tanta violencia. Queremos evitar más muertes violentas; no se justifica más sangre derramada, ni de soldados, ni de guerrilleros, ni de estructuras armadas en este país. Dialoguemos”.

Esta petición de Rueda, según detalló, consiste en que “den un signo, una muestra, un video, una palabra, un párrafo, algo que nos indique que tienen la aspiración de sentarse a conversar, para construir y ser parte de esta Paz total”.

Pese a ello, Rueda reconoció que aún no se puede hablar de una negociación, sino de un primer gesto. Después de eso, continuó, “vendrá la propuesta de los mecanismos de cómo solucionar ese tipo de violencia. La idea es un proceso de paz con muchos procesos simultáneos”.

Por lo mismo, consideró que en este momento hablar de despejes o zonas de distensión “es muy aventurado y arriesgado. Tenemos que tener el primer gesto; por lo demás no podemos aventurarnos a decir absolutamente nada”.

Eso sí, reconoció el comisionado que específicamente “el ELN ha manifestado públicamente su disposición de construir un escenario de paz, y el Gobierno ha dicho que también. Todo está por tejer, todo esto son signos, pero no podemos tomar ningún tipo de decisiones; todavía no estamos posicionados , todavía no hay facultades constitucionales”.

Rueda fue insistente en el tema de las facultades, pues cree que “para poder construir hay que tener facultades constitucionales, para poder dialogar. No las tenemos. Después del 7 de agosto podremos hablar. Hay borradores, ideas, propuestas; los territorios y las comunidades están ávidas. Hay mucha disposición de las víctimas”.

Hay expectativa sobre si el presidente electo anuncia eventualmente un cese al fuego con el ELN el día de su posesión. Rueda no lo ve así, pero señaló que “el 7 de agosto el presidente públicamente dirá al país lo que se propone, los retos. Eso es facultad de él, su potestad”.

Finalmente, el comisionado rechazó los recientes asesinatos que se han presentado recientemente contra la Fuerza Pública. “La potencia de la vida no puede guardar silencios, omisiones, frente a cualquier daño a la vida o la integridad. No es un Gobierno de venganzas, de persecución; es un Gobierno que abogará por los derechos y las garantías de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que sigan en grupos armados. Que se aplique el derecho humanitario con claridad, que se respeten los derechos y las libertades”.