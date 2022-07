Kamala Harris viaja a Indiana para abogar por la legalización del aborto

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajó a Indiana para abogar por la legalización del aborto, en momentos donde los legisladores estatales debaten su prohibición. Al mismo tiempo, médicos proponen un barco para practicar abortos y burlar las restricciones.

Harris llegó a la Cámara de Representantes de Indiana para oponerse a la legislación que prohibe la mayoría de los abortos en este estado republicano. El proyecto de ley prohibiría el aborto a partir de la concepción, con algunas excepciones como la violación, el incesto y la deformación del feto, entre otras.

Indiana es el primer estado en debatir una nueva ley antiaborto tras la anulación de “Roe Vs Wade” por parte de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con Harris "esto no se trata de abandonar las creencias religiosas ni sus credos, sino de un acuerdo en que el gobierno no debería decidir por las mujeres" dijo la vicepresidenta a su llegada.

La vicepresidenta convocó previamente a los legisladores estatales en la Casa Blanca para discutir el aborto, y este mes ha realizado mesas redondas sobre el tema en Orlando, Florida, Filadelfia, Pensilvania, Atlantic City, Nueva Jersey y Charlotte, Carolina del Norte.

Le puede interesar:

Mientras tanto, en California, la doctora y activista, Meg Autry, propone crear un barco clínico en donde se practiquen abortos en aguas federales para evadir las prohibiciones estatales. Ella afirma que el buque estaría ubicado en el Golfo de México y atendería residentes de Texas, Louisiana y otros estados a lo largo de la costa del Golfo.

La médico quien dirige la organización PRROWESS, ahora está recaudando fondos para comprar y modernizar un bote que pueda servir como una clínica de salud flotante. El grupo espera que la clínica ofrezca todo tipo de servicios de salud y bienestar reproductivos, incluidos anticonceptivos, pruebas y tratamientos para enfermedades de transmisión sexual y abortos quirúrgicos de hasta 14 semanas.