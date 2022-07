McFlurry de Chocoramo: ¿Cuántas calorías tiene? ¿Puede ser malo?

McDonalds conquistó los corazones de los colombianos con uno de los productos más comunes y consumidos en el país: Chocoramo. La compañía creó un McFlurry de este sabor y causó revuelo.

Largas filas, productos agotados, tendencias en redes sociales... En el papel fue un total éxito este helado, que fue muy consumido por diferentes personas en las ciudades del país.

Sin embargo, también se alertó en redes sociales sobre las altas calorías que tiene este producto debido a que cuenta con alto porcentaje de dulce: helado, vainilla, chocolate y arequipe.

El nutricionista Juan Camilo Meza, en su cuenta de Twitter, explicó que este producto podría ser muy alto en calorías para los niños.

McDonalds afirma que este helado tiene 520,17 kilocalorías, que según el nutricionista, sería suficiente para cubrir el 38% diario de energía de un niño de 6 años, que necesita cerca de 1.225 kilocalorías.

"La nueva aberración de McDonald's Colombia tiene tanta energía y azúcar, que, si se lo come un niño de 6 años, ya cubriría el 38% de su requerimiento diario de energía. Si se lo come uno de 10 años, cubriría el 28%. Y si se lo come un adulto colombiano promedio, estimo un 33%", mencionó en su cuenta de Twitter.

Finalmente, esta persona también mencionó que tiene más azúcar que medio litro de Coca Cola.