Presidente del Senado posesionó a Piedad Córdoba en clínica de Medellín

El presidente del Senado, Roy Barreras, posesionó a la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, como senadora de la República para el periodo 2022-2026.



Las congresistas actualmente se encuentra hospitalizada en una clínica de Medellín, razón por la cual no pudo asistir a la instalación del Congreso el pasado 20 de julio.



“Cumpliendo con la Constitución y la Ley y a petición de sus hijos he juramentado a la senadora electa Piedad Córdoba en su lugar de hospitalización. Las diferencias políticas no serán en ningún caso motivo para negar derechos constitucionales y legales . Garantías para todos”, indicó el presidente de esa corporación.

Piedad Córdoba fue ingresada a una clínica de la ciudad de Medellín la semana pasada por cuenta de una infección urinaria.