Respetar el DIH es clave para negociar con el ELN: Juan C. Restrepo

En diálogo con el noticiero del mediodía de Caracol Radio, el exministro, exsenador y exembajador, Juan Camilo Restrepo Salazar, comentó que buscar la paz mediante el diálogo y desactivar la última guerrilla armada de carácter político que queda en Colombia y la región, es algo deseable. En ese sentido, comentó que es de celebrar que este gobierno en vez de tirar al fondo del mar las llaves del diálogo, anuncia un propósito de proseguir con la búsqueda de la paz.

"Para no despertar falsas expectativas el ELN es difícil y complicado, eso no quiere decir que no se pueda ensayar una negociación, pero no es fácil, ni está a la vuelta de la esquina", pues recordó que se lleva más de 50 años buscando que este grupo alzado en armas firme la paz.

Destacó que de esas negociaciones previas han quedado enseñanzas, la primera de ellas, que el ELN deje de atentar terroristamente contra instalaciones que afecten a la población civil, se suspenda el secuestro extorsivo a no combatientes, pues explica que ellos así sean un grupo alzado en armas, están en la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, un principio contenido con los protocolos de 1949 de Ginebra. También aseguró que las dificultades están relacionadas con la descentralización de esta guerrilla; la protección que tiene hoy por parte del gobierno de Venezuela, así como el componente del narcotráfico como renta ilegal.

Por último, aseguró que la negociación no es inmediata, que toma tiempo, pues recuerda que, para llegar a la mesa de Quito en Ecuador en 2017, hubo un año y medio de negociación sobre la agenda que se iba a tratar, "hoy hay buena disposición y hago augurios sin hacer en excesivo optimismo de que este nuevo ensayo de la paz con ELN, resulte exitoso", concluyó.