Nairo Quintana da pistas sobre futuro: no se ve siendo gregario

Nairo Quintana aprovechó el día de descanso del Tour de Francia para hablar en rueda de prensa sobre lo que resta de competencia. A su vez, aprovechó para dar pistas de lo que podría ser su futuro, tras las palabras del director deportivo del UAE Emirates, Joxean Fernández Matxin, en las que expresó que "le gustaría" contar con el colombiano.

Al boyacense le preguntaron sobre si se ve corriendo al lado de un ciclista como Tadej Pogacar, lo que supondría ser gregario del esloveno y no un líder de filas, rol que ocupa actualmente en el Arkéa-Samsic.

"No hemos solucionado nada todavía. Me siento capaz de seguir ganando antes de ponerme la mochila de ayudar. Así que por ahí van mis decisiones, más o menos", comentó Nairo, que tiene contrato con la escuadra francesa hasta finales de año.

Entrando en detalle de lo que será la semana decisiva del Tour de Fancia, en la que el objetivo es llegar al top-3 de la general, el boyacense resaltó la importancia de estar rodeado del equipo.

"Vamos a tratar de tener auxiliares en tierra durante las subidas para evitar que nos deshidratemos. Es cierto que el equipo fue en gran parte para la primera semana. Nos toca bandearnos así e improvisaremos un poco de todas las maneras y seguro nos saldrá muy bien", mencionó.

"Tenemos que ver la manera, va a haber muchos ataques, será una carrera muy loca estos tres días. Pogacar no se va a quedar quieto, lo importante es tener buenas piernas. El sentimiento mío es bueno. Hemos visto el primer día de pura montaña y hubo pérdidas y demás. Tenemos que intentarlo si queremos ir por el podio, o sino aguantar lo mejor posible para estar lo más adelante que se pueda", agregó sobre la posibilidad de recortarle tiempo a Geraint Thomas.

No obstante, Quintana resaltó la importancia de lo que significaría llegar en los diez primeros puestos del Tour tras varios años sin poder entrar dentro de los mejores.

"Si llegamos a París dentro de los 10 primeros será muy bueno para mí después de un par de años que he estado lejos, que no me he encontrado. Esta vez me ha respetado bien la salud, he tenido buena sensación. Me da confianza para seguir trabajando y nuevamente presentarse el próximo año sabiendo que con la confianza que he adquirido, puedo luchar para estar ahí", resaltó al respecto.

Entre tanto, se refirió al legado que deja en el ciclismo colombiano: “Todo lo que se ha hecho por el ciclismo colombiano y esta guerra que se ha hecho se ven hoy los frutos después de 10 años, cuántos colombianos estamos aquí en diferentes equipos y fue sembrar esa semilla y han venido frutos. Queremos seguir sembrando y seguir forjando esos grandes campeones".