Actor de Padres e hijos fue víctima de abuso por parte de una mujer

El actor de la reconocida serie de televisión Padres e hijos será el protagonista del siguiente episodio de Se dice de mí en Caracol Televisión. Según Obregón, hablará sobre su trayectoría artística, su vida personal y, además, relatará el momento traumático que vivió de niño al ser abusado por la empleada doméstica.

En los últimos años Juan Pablo se ha dedicado a actividades fuera de las cámaras, sin embargo, aseguró en una entrevista con la Revista Vea, que no se ha retirado de su carrera como actor. También dio detalles acerca de la espera de su sexto hijo y de su ocupación como motivador católico.

"El Señor me dijo 'no te retires, te necesito en esos gremios', pero sí me puso a desechar muchas cosas de entrada", puntualizó el artista.