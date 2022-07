"Quería seguir viviendo": Antonio Ibáñez murió tras luchar contra el cáncer /

"He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla", con este mensaje se despidió del mundo el actor Antonio Ibáñez, tras haber luchado por varios meses contra el cáncer y tratado de ganar la batalla a esta enfermedad.

El actor español, de 34 años, se despidió en sus redes sociales de sus seguidores y lamentó no haber podido ganar la batalla que inició hace 12 meses, cuando anunció que iba a someterse a quimioterapia.

"Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aún así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa": expresó el actor en su última publicación de despedida.

El actor es reconocido por haber participado en novelas como "La que se avecina", "Aida" y en películas "The Dancer", entre otras.