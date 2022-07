Carolina Arias reapareció con la Selección Colombia luego de superar su contagio por COVID-19. La defensa analizó el triunfo 3-0 sobre Bolivia y lo que viene para el equipo de Nelson Abadía.

"Ya bien gracias a Dios, contenta de haber salido del aislamiento, ver este espectáculo tan lindo, el gran trabajo de mis compañeras y poder sumar unos minuticos", comentó Carolina sobre su retorno al campo de juego.

🗣🇨🇴 Carolina Arias: "El grupo está enfocado, sabemos lo que queremos"#CAFem La defensa de la Selección Colombia analizó la goleada ante Bolivia y se refirió a las ocasiones desperdiciadas.https://t.co/Z7A0Q9QinO pic.twitter.com/E03xzEtN7m — Mi Selección (@MiSeleccion_) July 12, 2022

Del balance de los dos primeros partidos de Colombia, dijo: "son evaluaciones muy positivas, siempre se dice que es mejor corregir detalles, cosas mínimas sobre la victoria que sobre cualquier otra cosa. El grupo está enfocado, sabemos qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, es paso a paso, ahorita tenemos una semana larga y pensar en Ecuador".

Entretanto, del comportamiento de la defensa ante Bolivia, se mostró satisfecha: "da seguridad, da de qué hablar mucho de nuestra parte defensiva y venimos muy bien".

Y de las ocasiones erradas, comentó: "bastante, pero este es el fútbol, uno no se come los goles porque quiere, a veces no entraron, a veces es suerte del otro equipo".

Finalmente, Carolina Arias se mostró tranquila con el plantel de jugadoras, al recordar cómo asumió la noticia de su contagio previo a la primera fecha. "Fue muy raro, primero la doctora no me dejó ni levantar, fue súper raro, pero en el fondo tranquila, porque de tantas selecciones en las que he estado el nivel competitivo ha estado tan alto que no dependemos de jugadoras, dependemos de un once".