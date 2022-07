Tres éxitos de Michael Jackson son retirados de plataformas musicales

Sony Music y ‘Estate of Michael Jackson’ —fundación encargada de su legado— anunciaron que, a raíz de las acusaciones por fraude en el álbum póstumo del artista, tomaron la decisión de retirar tres de las 10 canciones que hacen parte de ‘Michael’, en plataformas musicales.

Refiriéndose a "Breaking News", "Monster" y "Keep Your Head Up" que, a 12 años de su lanzamiento inédito, siguen generando dudas sobre la autenticidad de la voz que acompaña a las pistas.

A tal punto que, en 2014, Vera Serova, una de las fanáticas del rey del pop, demandó al sello musical y a la fundación bajo la ley de protección del consumidor, competencia desleal y fraude.

Un caso que, como informó la revista Variety, se inclinó a favor de las dos compañías en 2018.

Sin embargo, desde el pasado 30 de junio, las canciones dejaron de aparecer en plataformas musicales, según ellos para frenar la ola de acusaciones y, de esta manera, concentrarse en los nuevos proyectos sobre la obra y vida del cantante.

Que habría grabado los tres éxitos en 2007, dos años antes de su inesperada partida. Pero deja muchas otras piezas musicales, como Thriller, que este año llega a su aniversario número 40.