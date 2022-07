"Usted nunca ha participado en política": Iván Duque a general Zapateiro

El presidente Iván Duque durante la entrega de un centro Sacúdete en Cicuco, Bolívar, salió en defensa del comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro, quien ha sido señalado de supuesta participación en política.



“Usted es un gran soldado, General Zapateiro, se lo quiero reconocer hoy y siempre, porque a usted le ha tocado también enfrentar múltiples ataques, decía alguien ‘no es que el general Zapateiro participa en política’, no señor. Usted nunca ha participado en política, usted y las Fuerzas Militares de nuestro país son apolíticas, pero qué quiere decir apolíticas, no que sean indiferentes, sino que ustedes son los bastiones, los protectores y los garantes de la estabilidad institucional de la patria, así es la labor de los soldados”, indicó el presidente.



Previamente el alto oficial había destacado la gestión del presidente Iván Duque y de las Fuerzas Militares.



“El Ejército, La Fuerza Aérea, la Armada Nacional y nuestra Policía Nacional, son los cimientos por dónde caminan los gobernantes para poder hacer realidad los sueños de una nación. No quiero alargarme señor presidente, quiero solamente desearle a usted larga vida, es lo único que yo puedo hacer como soldado, orar por usted porque tuve el privilegio de ser su comandante del Ejército dos años y medio, trabajar de manera directa para usted otro año de su Gobierno, es decir, casi su cuatrienio estuve bajo su mando directo y me siento orgulloso porque aprendí de usted, siendo una persona ya madura, creo que tengo enseñanzas claras de un conductor político, de un amigo, de un hermano, de una persona que le dio a la cúpula, a los generales los más preciado que una persona le puede dar a un ser humano: su tiempo”, dijo Zapateiro.

El general Zapateiro, hace unas semanas protagonizó una polémica en redes sociales con el entonces candidato y hoy presidente electo, Gustavo Petro. En ese momento Petro aseguró: “algunos de los generales están en la nómina del Clan”.



Lo dicho por Petro en ese momento, generó la respuesta del comandante del Ejército, quien a través de una serie de trinos, cuestionó al entonces candidato. En uno de los mensajes dijo: “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”.



El general Zapateiro esta semana anunció su retiro del Ejército a partir del 20 de julio.