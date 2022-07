Duque sobre Maduro: Mientras yo sea el presidente, él no entrará a Colombia

El 7 de agosto, el presidente Iván Duque dejará la presidencia de la República, y ese mismo día asume el mandatario electo, Gustavo Petro. Aún no es claro si Nicolás Maduro será invitado a la posesión, sin embargo, el actual jefe de Estado dijo que mientras él esté al frente del país, no permitirá el ingreso al país de Maduro.



“No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República, como presidente legítimo de Venezuela. Mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela a territorio colombiano, y cuando yo ya deje la presidencia ya que el próximo presidente decida qué relación va a tener con él”, indicó el mandatario.

Se espera que en los próximos días se conozca la lista de presidentes de la región que asistirán a la posesión del nuevo jefe de Estado, Gustavo Petro.



Sobre las relaciones con el vecino país, Gustavo Petro hace unos días confirmó una conversación con ese gobierno con el propósito de abrir la frontera.